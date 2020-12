Wenn am Jahresende der alljährliche Gault&Millau-Restaurantführer erscheint, dann ist der Bezirk Amstetten darin seit vielen Jahren gleich mehrfach vertreten. Daran hat sich auch im Jahr des Gastronomie-Lockdowns nichts geändert. Albin Hawel vom Gasthof Mitter in Haag und Franz Harthaller vom Landgasthaus Fischerwirt in Ernsthofen verteidigten ihre Hauben aus dem Vorjahr. Und beide Küchenchefs feierten im Ausnahmejahr 2020 ein ganz besonderes Jubiläum.

Vor 34 Jahren kehrte Albin Hawel aus München, wo er bei Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann lernte, ins elterliche Gasthaus zurück. Ein paar Jahre später wurde ihm die erste Gault& Millau-Haube zugesprochen. „Das ist passiert, darauf arbeitet man nicht hin. Sie zu halten, ist das Schwierige“, sagt Hawel.

Das ist ihm in den letzten Jahrzehnten aber ausgezeichnet gelungen, denn heuer durfte sich Hawel zum 30. Mal über diese Auszeichnung freuen. „Ich bin der Einzige im Bezirk, der das so lange geschafft hat. Darauf bin ich schon stolz. Das ist eine Bestätigung der kontinuierlichen Qualität meiner Arbeit“, erklärt Hawel. Wie schon im Vorjahr eroberte er 13 von 20 möglichen Punkten, was zwei Hauben bedeutet. Besonders hervorgehoben wird im neuen Restaurantführer das umfangreiche und vielfältige Angebot wie auch das günstige, qualitativ hochwertige Mittagsmenü und der samstägliche Schweinsbraten.

Gelobt wird auch die Kreativität des Küchenchefs. „Man muss trotzdem am Boden bleiben und soll nichts übertreiben. Gut gekochte, modern interpretierte Hausmannskost wird die Zukunft sein“, ist Hawel überzeugt.

Ebenfalls 13 Punkte für Franz Harthaller

Ebenfalls 13 Punkte und zwei Hauben spuckte der Gault&Millau Guide für Franz Harthaller aus. „Schön, dass wir das gute Niveau halten konnten. Auf das Ergebnis sind wir extrem stolz. Was uns am meisten auszeichnet, ist, dass wir keine Schwankungen haben. Wir sind nicht heute gut und morgen besser“, freut sich der Ernsthofner über seine zehnte Auszeichnung in Folge, die er auch an sein Team weitergibt. „Vom Lehrling bis zum Oberkellner haben alle ihre Leistung abrufen können“, spart Harthaller nicht mit Lob.

Was den Fischerwirt laut Gault&Millau auszeichnet, ist neben dem guten Preis-Leistungsverhältnis die „akkurate und solide Küchenlinie für Genussaffine“. Besonders empfehlenswert seien Fischgerichte und „das hausgemachte Lammbeuschel mit flaumigem Serviettenknödel ist quasi ein Muss“. Anreiz, auf eine noch bessere Wertung hinzuarbeiten, ist das Lob für Harthaller aber nicht. „Wir wollen nicht besser werden, aber auch nicht schlechter“, ist er mit seinen zwei Hauben vollauf zufrieden.