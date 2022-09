Fake-Mails: Falsche Forderung nach neuem Bürgermeister

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Dass Bürgermeister Lukas Michlmayr seinen Führerschein abgeben musste (mehr dazu hier), war Auslöser einer Flut an Mails, die in den Postfächern von Journalisten und ÖVP-Politikern des Bezirks landeten. Tenor der Schreiben war, dass Michlmayr als Ortschef nicht mehr tragbar sei und ihn Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder beerben solle. Das sei der Wunsch des Bauernbundes und der Bauernschaft.

Eine Forderung, die Pfaffeneder überraschte. „An mich ist noch keiner mit dem Wunsch herangetreten“, betonte er. Pfaffeneder stellte auch klar, dass es in der Fraktion keine Personaldiskussion gebe. Michlmayr habe sich für sein Verhalten, das zum Führerscheinverlust führte, entschuldigt. „Es ist nicht gut, aber es ist kein Weltuntergang. Eine Personaldiskussion finde ich hier nicht gerechtfertigt. Er hat sich nur selbst geschädigt und muss die Konsequenzen dafür tragen“, erklärte der Vizebürgermeister.

"Von mir stammt das nicht"

Warum Pfaffeneder vom angeblichen Wunsch des Bauernbundes noch nichts gehört hatte, wurde beim genauen Blick auf die Adressen der gesendeten Mails deutlich. „Diese Adressen kenne ich nicht“, äußerte er den Verdacht, dass es sich um Fake-Accounts handeln könnte. Das hat sich bei Anrufen der angeblichen Mailschreiber dann bewahrheitet. „Von mir stammt das hundertprozentig nicht. Ich habe ein gutes Einvernehmen mit Lukas Michlmayr. Es ist ungeheuerlich, wie hier gearbeitet wird“, empörte sich etwa der ehemalige ÖVP-Gemeinderat Franz Lehner. Auch im Namen von Gemeinderätin Silvia Schaumberger wurden Fake-Mails verschickt. „Ich habe nichts verschickt. Ich wäre viel zu gerade, dass ich etwas schreibe. Ich sage das demjenigen schon direkt“, war sie verärgert.

Michlmayr prüft rechtliche Schritte

Fake-Mails gingen auch an ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Hanger, der einen „Tiefpunkt in der Kultur der österreichischen Politik“ sieht. „Das ist strikt zurückzuweisen“, verurteilt er die Aktion gegen Michlmayr. Dieser prüft nun rechtliche Schritte. „Das ist nicht mehr lustig. Was jetzt passiert, ist ein Kriminalfall. Das geht mir persönlich zu weit“, hofft er herauszufinden, wer hinter der „Rufmordkampagne“ gegen ihn steckt.

