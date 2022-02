Feier für die Ehrenobfrau Grete Hammel

Zum 80. Geburtstag von Grete Hammel initiierte Dorli Draxler, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich, eine kleine, aber feine Geburtstagsfeier mit treuen Wegbegleiterinnen der Jubilarin im Gasthof Mitter, wo man auch die Verdienste der Jubilarin Revue passieren ließ.

Die Ehrenobfrau der Mostviertler Goldhauben- und Trachtengruppen wurde 1942 in Ernsthofen geboren. Schon mit ihrer Gesellenprüfung zur Herren- und Damenkleidermacherin im Jahr 1960 stellte sie ihr handwerkliches Geschick unter Beweis. Mit ihrer Familie in Haag lebend, engagierte sich Grete Hammel für den Chor Haag sowie die Perlhaubengruppe in Haag und bildete sich in den verschiedensten Handwerkstechniken, die in der Volkskunst vorkommen, weiter. 1995 rief sie gemeinsam mit der Volkskultur Niederösterreich die Werkwoche „Von Farben und Fäden“ ins Leben, bei der sie gemeinsam mit einem engagierten Referentinnenteam zahlreiche Interessentinnen an die Kunst der Klosterarbeiten, des Klöppelns, des Korbflechtens und vielem mehr heranführte. Bis heute ist diese Woche ein erfolgreicher Teil des Angebots der Volkskultur Niederösterreich und findet auch diesen Sommer von 24. bis 30. Juli in Zwettl statt.

Tochter ist Nachfolgerin als Goldhauben-Obfrau

In den Jahren 1996 bis 2019 vertrat Grete Hammel als Obfrau die Goldhauben-, Perlhauben-, Kopftuch- und Hammerherrengruppen des Mostviertels. Für ihre Verdienste in der Volkskultur wurde ihr anlässlich der Goldhaubenwallfahrt am 15. August 2018 vor den versammelten Damen und Herren der Ehrenring der Volkskultur Niederösterreich überreicht. Bereits 2006 erhielt Grete Hammel das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich.

Mittlerweile unterstützt Grete Hammel mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Wissen ihre Tochter Daniela Heinzl, die ihr als Obfrau der Mostviertler Goldhauben- und Trachtengruppen nachfolgte.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden