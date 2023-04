Katzenausstellung: Festtage für alle Katzenliebhaber

Rund um das Thema Katzen drehte sich am Osterwochenende alles in Haag. Viele Katzenfreunde besuchten die Internationale Katzenausstellung, bei der sie live die detaillierten Bewertungen der fünf Richter mitverfolgen durften.

Bei den Rassestandards wird beispielsweise auf Aussehen, Farbe, Gewicht, Ohren und Körperbau Wert gelegt. Auch die Pflege und die Gesundheit der Tiere spielt dabei eine große Rolle. Besonders im internationalen Bereich dienen diese Ausstellungen auch dazu, die Qualität der Zuchten zu verbessern. Die rund 80 Samtpfoten – vorwiegend Rassekatzen – reisten mit ihren Züchtern nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Frankreich, Deutschland, Serbien oder der Schweiz an, um an den Prämierungen teilzunehmen. Die Sieger wurden in drei Kategorien ermittelt. Bei der spannenden „Best of Best Show“ am Ende der Veranstaltung ging der höchste Preis für die Kategorie „Erwachsene“ nach Österreich, in der Kategorie „Kitten“ nach Tschechien und Züchter aus der Schweiz erhielten den Preis für die Kategorie „Kastraten“. Diese wurden durch Richter Kurt Vlach prämiert.

Auch Züchter Günter Cerny und Tochter Jasmin kamen mit einem Teil ihrer Maine-Coon Rasselbande aus dem Tullnerfeld nach Haag. Mit ihrer liebevollen Hobbyzucht besuchen sie zeitweise auch Pflegeheime, um Menschen bei der Therapie zu unterstützen. Aufgrund der hohen Qualität wurden die schönen Tiere bereits oft prämiert. Über tolle Preise durften sich auch einige Besucher bei der Tombola freuen. „Es war eine gemütliche familiäre Show“, erklärte Andreas Wall, Präsident von Austrian Cats United, der sehr zufrieden auf die Veranstaltung zurückblickt.

