Konzert von Christian Lugmayr: Lieder, die das Leben spiegeln

Eine Gitarre und die unverkennbare Stimme sind seit jeher die Hauptzutaten der musikalischen Botschaften von Christian Lugmayr. Am Samstagabend trat Christian Lugmayr mit neuen Liedern im Theaterkeller auf und sein Auftritt war vom ersten bis zum letzten Lied von enormer Begeisterung getragen.

Es waren Lieder, die sich wunderbar anfühlten, Texte, denen man wie einer von Freunden erzählten Geschichte folgt, großartige Arrangements und ein breiter Emotionsbogen. Das sensibel vorbereitete Programm sorgte für ein eindrucksvolles und ergreifendes Konzerterlebnis. Heitere und kritische Songs reihten sich fein abgestimmt aneinander. So mancher Song sorgte für ein echtes Gänsehaut-Feeling, wie etwa der Song am Ende der ersten Hälfte: „Die Geschichte von Agathe und Klaus Maus“. Das Lied „Sehnsucht“ bewegte das Publikum ebenso wie „Es wird eine Zeit geben“ oder „Wos sei wird“ oder „Irgendwer“ und „I denk an di“.

Kraftvolle und klare Botschaften

Viel Stoff zum Nachdenken lieferte das umweltkritische Lied „Ma is im Nu in Peru“. Besonders beeindruckend das wirkungsvoll eingestreute vierteilige Lied „Ewiges Leben“. Es sind Lieder, die das Leben von vielen Seiten spiegeln, von der heiteren bis zu bitterernsten. Es sind kraftvolle Songs voller Botschaften über das Leben. Alles vorgetragen mit unglaublich feiner, kraftvoller und klarer Stimme. Lugmayr verstand es zudem glänzend die Songs anzumoderieren. Begeisterung und Jubel für einen energievollen Abend.

