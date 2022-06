Lukas Michlmayr: „Arbeitnehmer brauchen eine starke Vertretung“

Werbung

NÖN : Sie haben sich für eine Kandidatur bei der Landtagswahl entschieden und gehen als Spitzenkandidat für den ÖAAB im Bezirk an den Start. Warum haben Sie sich zu einer Kandidatur entschlossen?

Lukas Michlmayr: Ich habe lange überlegt und viele Gespräche geführt – etwa mit dem Vorstand des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes. Der Bezirk hat derzeit zwei Mandate und die beiden aktuellen Abgeordneten kandidieren ebenfalls wieder. Ich bin aber überzeugt, dass neben der Wirtschaft mit Michaela Hinterholzer und der Landwirtschaft mit Anton Kasser auch die Arbeitnehmer eine starke Vertretung brauchen. Gerade die Teuerungen wirken sich massiv auf Arbeitnehmer und Familien aus. Ich trete auch als Kandidat der Zukunft an. Es geht bei der Wahl darum, wer in Zukunft im Bezirk die Landtagsagenden übernehmen soll.

Bei der Landtagswahl 2018 haben Sie 2.944 Stimmen erhalten. Wird es wieder einen Vorzugsstimmenwahlkampf geben und – wenn ja – welche Aspekte wollen Sie in den Vordergrund rücken?

Michlmayr : Ja, ich werde wieder einen Vorzugsstimmenwahlkampf führen. Bei der ÖVP gilt Name vor Partei, das heißt, das Vorzugsstimmenergebnis bestimmt die Reihung. Ich habe in der Politik als Bürgermeister in meiner zweiten Periode und als Kandidat der Landtagswahl bereits viel Erfahrung sammeln können. Wie gesagt brauchen gerade die Arbeitnehmer eine gute Vertretung. Dazu kommt, dass der Westen des Bezirks nicht von einem unserer Mandatare vertreten wird. Da bin ich schon der Meinung, dass es wichtig wäre, dass wir in Zukunft jemanden für diese Region hätten.

Wie sehen Sie die ÖVP mit ihren Kandidaten im Bezirk aufgestellt?

Michlmayr : Es finden sich 15 Kandidaten auf der Liste und uns verbinden die Werte der Volkspartei: christlich-sozial mit Bedacht auf das soziale Zusammenleben. Und das Engagement für die Region. Gemeinsames Ziel ist es auch, die Landeshauptfrau zu stärken.

Woher stammt eigentlich Ihr Interesse für Politik?

Michlmayr : Nach der Matura war ich drei Monate in Südafrika und habe gesehen, wie das Zusammenleben woanders funktioniert. Ich habe erkannt, wie schön es bei uns ist und wollte daher meinen Beitrag dazu leisten, dass die Region weiterhin lebenswert bleibt. Es liegt an uns, das von den Vorfahren Geschaffene zu erhalten. Dazu gehört die Kulturlandschaft, aber eben auch die Werte.

Wie sehen Sie die Bedeutung der Bünde, wie Wirtschaftsbund, Bauernbund oder Arbeitnehmerbund? Spielen diese noch eine große Rolle in der Volkspartei?

Michlmayr : Ja, die Bünde gibt es und sie haben auch ihre Vorteile. Es kann sich nicht eine Person um alle Anliegen annehmen. Da geht es darum, dass jeder seinen Bereich hat, in dem es spezifischer wird. Im Wirtschaftsbereich und im Landwirtschaftsbereich gibt es sicher andere Kompetenzen, als etwa beim Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund.

Wie sieht es mit der Vereinbarkeit eines Landtagsmandats mit dem Bürgermeisteramt aus? Muss hier nicht zwangsläufig eine Tätigkeit etwas zurückstecken?

Michlmayr: Alle Landtagsabgeordneten im Bezirk, auch Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr aus St. Valentin, sind als Bürgermeister und Abgeordnete tätig. Das lässt sich aus meiner Sicht auch gut verbinden. Ein Vorteil ist, dass man als Bürgermeister auch sehr stark mit der Landesgesetzgebung in Kontakt kommt und hier auch Ideen mit ausarbeiten kann. Gerade in der Corona-Zeit waren rechtliche Kenntnisse besonders wichtig. Am Wochenende war ich bereits jetzt viel unterwegs, auch in Nachbargemeinden. Da wird sich nicht viel ändern. Und natürlich vertrete ich auch als ÖAAB-Bezirksobmann die Arbeitnehmerinteressen im ganzen Bezirk. Die Termine werden sicher mehr, aber das wird nicht zulasten der Bürgermeistertätigkeit gehen.

Kommen wir zum Thema Teuerung. Diese bringt immer mehr Menschen – auch im Bezirk – in Schwierigkeiten. Welche Schritte braucht es hier aus Ihrer Sicht?

Michlmayr : Wichtig ist, dass netto mehr Gehalt im Börsel übrig bleibt. Wir brauchen eine Lohn- und Gehaltserhöhung, damit wir den Wohlstand halten können. Auf der Brutto-Seite ist eine Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge vorstellbar. Die Sozialversicherungsanstalten stehen ja nicht so schlecht da. In den letzten Jahren wurde weniger Geld gebraucht, da hat ja der Staat vieles übernommen. Daher: Sozialversicherungsbeiträge abspecken. Wenn diese Mittel an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen, dann wäre das eine Entlastung. Und das Geld, das dann mehr da ist, käme ja auch wieder in den Kreislauf zurück.

Mit Blick auf die Region: Was sind hier aus Ihrer Sicht die nächsten wichtigen Projekte und Herausforderungen?

Michlmayr : Besonders, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, braucht es bei den Kleinkindern im Alter zwischen 2 und 2,5 Jahren eine Lösung. Als dreifacher Familienvater kenne ich die Lebenssituation sehr gut. Manche Gemeinden bieten eine Möglichkeit einer Frühkinderziehung zwischen 1 und 2,5 Jahren an. Da das Karenzmodell eine Rückkehr in die Arbeitswelt zwei Jahre nach der Geburt vorsieht, entsteht hier für viele Familien eine Lücke, die geschlossen werden muss. Ich bin jedoch für Wahlfreiheit. Es soll sich jede Familie überlegen, wann sie ihre Kinder in den Kindergarten geben wollen. Eine Möglichkeit soll jedoch bereits für Zweijährige geschaffen werden. Dieser gesetzliche Schritt führt natürlich zu einer erhöhten Nachfrage an Kindergartenplätzen, welche wahrscheinlich in vielen Gemeinden ohne Investitionen in die Kindergärten nicht gedeckt werden kann. Dazu braucht es aber zusätzliches Fördergeld von Bund und Land. Dies ist eine wesentliche Unterstützung für unsere Familien, welche für unsere moderne und flexible Arbeitswelt unumgänglich ist.

Wie hoch soll die nächste Gehalts- oder Lohnerhöhung ausfallen?

Michlmayr : Der Inflationsausgleich ist das Mindeste. Darunter braucht man nicht einmal diskutieren. Dazu gehört eine prozentuelle Steigerung. Im Bereich der Familien wird ja der Familienbonus von 1.500 auf 2.000 Euro erhöht. Das wird man sicher spüren. Aber auch die Familienbeihilfe sollte im ersten Schritt deutlich erhöht und danach prozentuell angepasst werde.

Welches Ziel setzen Sie sich für die Landtagswahl?

Michlmayr : Zumindest den dritten Platz zu holen und so viele Vorzugsstimmen wie möglich zu erreichen.

