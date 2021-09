Der junge aufstrebende Maler, manche bezeichnen ihn als Shootingstar der Gegenwartsmalerei, Martin Veigl, sorgt derzeit mit seinen Zeichnungen und Malstücken in mehreren Ausstellungen für große Aufmerksamkeit. In der großen Schau im Museum für moderne Kunst in St. Pölten gibt er einen spannungsvollen Überblick in sein Schaffen. Seine Malstücke sind der gegenständlichen Tendenz zuzuordnen, die seit einigen Jahren in Malerei, Skulptur und Zeichnung zu beobachten ist.

Die gegenwärtigen Präsentationen beleuchten die vielschichtige Bildwelt auf besondere Art und Weise. In seinen Arbeiten verschmelzen Malerei und Fotografie. Seine Kunst weist zwar fotorealistische, meist figurative Momente und Motive auf, diese werden jedoch durch gestisch-abstrakte Passagen zerteilt und gleichzeitig verbunden. Dabei wird Fotografie nicht einfach übertragen, sondern dynamisch in seine unverkennbare Bildsprache integriert. Unterschiedliche Positionen und verschiedene Blick- und Bewegungsrichtungen machen die komplexe Bildkomposition in seinen Bildstücken aus.

Der schon einige Male für den Strabag-Award vorgeschlagene Künstler Martin Veigl, der vor Kurzen einen Koschatzky-Anerkennungspreis zugesprochen bekam, erobert mit seinen teils pikant extravaganten Bildern, die die isolierten Blickbahnen der sich begegnenden Menschen thematisieren, die Kunstwelt. Seine Bilder öffnen den Blick in „gespaltene“ Gesellschaft und werden so zum viel diskutierten Thema.