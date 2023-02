Musiktheaterstück von HLW-Schülern: Ermittlungen im Märchenwald

Die Schülerinnen und Schüler der kreativen Vertiefung „KIMD“ (Kreativität–Innovation–Motivation–Design) der HLW Haag stecken mitten in den Vorbereitungen für das Musiktheaterstück „Missing Snow White – Ermittlungen im Märchenland“.

Dass Kreativität eine der Kernkompetenzen der Zukunft ist, erfahren die Schüler im Zuge der Projektarbeit: Bereits in den Sommermonaten wurde die Handlung des Musiktheaterstückes festgelegt, Rollen entwickelt und Texte geschrieben. Auch für die wirtschaftliche Umsetzung des Kulturevents, die Entwicklung von Choreografien und die Herstellung von Bühnenbildern sind die Schüler mit ihren kreativen und handwerklichen Fähigkeiten verantwortlich. Im Zuge einer Kooperation mit der Musikschule Oberes Mostviertel erarbeitet Schauspiellehrer Andreas Weiss die szenische Umsetzung der selbstverfassten märchenhaften Geschichte rund um das mysteriöse Verschwinden des Social-Media-Stars Schneewittchen. Im Bühnenstück treten die beliebtesten Märchenfiguren auf, Liebe, Eifersucht und Rache im digitalen Zeitalter werden neu bearbeitet. Die Aufführungen finden am 17. und 18. März um 19 Uhr statt. An das Stück angepasste musikalische Beiträge werden von der Schulband und dem PopChor der HLW zum Besten gegeben. Neben einem Aperitif zur Begrüßung ab 18 Uhr werden kulinarische Leckerbissen angeboten: Brotkäppchen und Dinkelstilzchen sowie märchenhafte Weine.

