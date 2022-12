Neuer Dechant: Weihnachten bedeutet viel

Geboren wurde Rupert Grill 1975 als Jüngstes von zehn Geschwistern auf einem Bauernhof in Konradsheim. Nach der Hauptschule in Seitenstetten führte ihn sein Weg an die HTL Waidhofen in die Abteilung für Maschinenbau und Automatisierungstechnik. Die Idee, Priester werden zu wollen, reifte für ihn nicht in einem frommen Kontext, sondern als Praktikant bei der Firma Forster, wo er Pistenraupen zu überprüfen hatte.

Zwei Jahre nach dieser prägenden Zeit ungestörter Betätigung in freier Natur (für „erste Exerzitien“) entschied er sich nach der Matura 1994 tatsächlich dazu, in St. Pölten ins Priesterseminar einzutreten. Begünstigt wurde diese Entscheidung freilich auch durch die begeisternden Jugendvespern im Stift Seitenstetten mit Pater Laurentius Resch oder die Arbeit der Dekanatsjugendleitung Waidhofen/ Ybbs mit Lucia Deinhofer. „Zur prägendsten Zeit der Priesterausbildung wurden meine Studienjahre in Rom 1996 bis 2001“, schwärmt Grill, der dort auch zum Diakon und Priester geweiht wurde. Während des Studiums führten ihn Reisen mit dem Jugendhaus „Schacherhof“ auch nach Taizé. Nach drei Kaplansjahren in Ybbs setzte er für drei Jahre sein Studium der Theologie in Freiburg/Breisgau fort, ehe er bis 2020 den Pfarrverband Zeillern-Oed führte und zudem zwischendurch in Krems in der Religionslehrerausbildung tätig und acht Jahre für die Ausbildung der Diakone in der Diözese zuständig war. „Mein Habilitationsprojekt war auf theologische Ethik mit dem Schwerpunkt ‚Willensschwäche‘ im wissenschaftlichen Austausch mit Psychologie ausgerichtet, wobei mir neben meinem Interesse für Wissenschaft immer der Bezug zur Pastoralarbeit von Bedeutung blieb“, schildert der Moraltheologe.

Die Herausforderungen für einen Seelsorger sieht Grill für seine fünf Pfarreien zweifach belastet: „Wir sind zwar derzeit drei aktive Priester, haben aber keine Pastoralassistenten und an die Neustrukturierung im Pfarrverband müssen sich viele erst noch gewöhnen. Zudem gibt es postpandemische Auswirkungen, was den Kirchenbesuch betrifft.“ Grill versucht daher „Mitstreiter für das Reich Gottes“, Kerngruppen zur Stärkung eines „inneren Kreises“, gleich den Jüngern Jesu, zu gewinnen, die dazu beitragen sollen, dass Christ-Sein für sich und auch andere gut lebbar wird.

„Gesprächsbedarf ist höher, als Zeit vorhanden ist“

„Der Gesprächsbedarf ist auch im kleinstädtischen und ländlichen Bereich höher, als Zeit hierfür vorhanden ist“, weiß der von der Internationalität der Großstadt Rom geprägte ehemalige Bauernsohn vom Einschichthof zu berichten: „Es gilt die Identität als Christ zu stärken und gleichzeitig Offenheit nach außen zu pflegen, man muss im Glauben seine Freiheit leben dürfen.“ Im Sakrament der Taufe von Kleinkindern sieht er die Zusage von Gottes Liebe, ohne schon etwas dafür leisten zu müssen, besonders stark zum Ausdruck gebracht.

Die Adventzeit würde Grill gerne als Zeit der Vorbereitung auf das eigentliche Fest sehen und von der Weihnachtszeit als Festzeit getrennt wissen. „Mir wird Weihnachten immer wichtiger, denn die Menschwerdung Jesu unterstreicht die besondere Liebe Gottes zu jeglichem Leben auf Erden. Es geht nicht nur um uns Menschen, auch um unsere Mitwelt, wie Ochs und Esel oder die Schafe in unseren Krippen sichtbar zu machen. Gott tritt mit allen Beziehungsfeldern, die es gibt, in unser irdisches Leben ein. Es geht um das gottgewollte Leben auf Erden!“

