NÖAAB auf Herbsttour

Zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgten der Einladung von NÖAAB-Bezirksobmann Lukas Michlmayr zur Bezirkstour. Unter den Gästen konnte er auch Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister, Landesgeschäftsführer Simon Schmidt, Landtagsabgeordneten Anton Erber und die Kandidaten des NÖAAB in den Bezirken Amstetten und Scheibbs begrüßen.

„Die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Grundlage unserer Arbeit. Daher war es mir wichtig, gerade auch in dieser schwierigen Zeit zusammenzukommen, das Ohr bei den Menschen zu haben und über Herausforderungen und Chancen zu sprechen“, erklärte Teschl-Hofmeister. So wurde insbesondere die Kinderbetreuungsoffensive wie auch die Pflege thematisiert. Ein weiterer Schwerpunkt, der die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigte, war der Krieg in der Ukraine und die Folgen, wie etwa die Teuerung. „Viele der Bürgerinnen und Bürger haben bei der Vielzahl an Entlastungsmaßnahmen den Überblick verloren. Auch deshalb hat der NÖAAB im Bezirk eine Aktionswoche durchgeführt, bei der wir hierüber informiert haben. Auch bei der Herbsttour geht es uns darum, aufzuklären, wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet werden“, betonte Michlmayr, der über die Tour positiv bilanziert: „Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass ein direkter Kontakt zu unseren Funktionären und Mitgliedern durch nichts zu ersetzen ist.“

