Einen Freizeitpark im amerikanischen Stil mit US-Car-Erlebniswelt, Motel, Kindervergnügungspark, Lokalen und Shops mit dem klingenden Namen „Wonderland“ wollte der St. Valentiner Unternehmer Stefan Antal auf einem drei Hektar großen Grundstück im Haager Gewerbepark errichten.

„Das Grundstück ist gewidmet, es gibt Wasser und Kanal. Um die Zone freigeben zu können, warten wir nur noch auf die Einreichung des Projekts“, erklärte Bürgermeister Lukas Michlmayr noch vor wenigen Wochen. Dazu wird es aber nicht mehr kommen, denn das Millionenprojekt ist am NÖ Raumordnungsgesetz gescheitert.

Stefan Antal hat das „Wonderland“-Projekt zu den Akten gelegt. Foto: Fuchs | Fuchs

„Mir ist das Gesicht eingeschlafen“, waren die ersten Worte von Stefan Antal, nachdem er das Schreiben der Landesamtsdirektion des Amtes der NÖ Landesregierung gelesen hatte.

Hauptproblem ist, dass es sich nach Ansicht des Landes beim geplanten Warenangebot in den Verkaufsflächen großteils um sogenannte „zentrumsrelevante“ Waren – also Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel oder Hygieneartikel – und Waren, die nicht mit dem Auto abtransportiert werden müssen wie Kleidung, Schuhe, Bücher, Schreibwaren oder Spielwaren handle.

„Nach den derzeit gültigen Raumordnungsvorschriften in NÖ ist am beabsichtigten Standort für derartige Waren eine maximale Verkaufsfläche von 80 Quadratmetern möglich. Größere Verkaufsflächen für derartige Waren sind nur im Bereich einer Zentrumszone mit der Flächenwidmung Bauland-Kerngebiet – Zusatz Handelseinrichtung zulässig“, ist in dem Schreiben zu lesen. Diese Voraussetzungen liegen am geplanten Standort im Gewerbepark nicht vor.

Mit einer möglichen Verkaufsfläche in der Größe eines Wohnzimmers ist das Haager „Wonderland“ für Antal daher mit allem Drum und Dran zu Grabe getragen worden. „Auch wenn der Ärger groß ist, weil in den letzten Jahren bereits große Summen an Geld investiert wurden, sind Gesetze einzuhalten“, stellt Stefan Antal klar.

