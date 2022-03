Stadtamtsdirektorin Katrin Giritzhofer nun offiziell im Amt

Mitte Juni fiel im Vorjahr nach einem Hearing die Entscheidung, wer Rudolf Mitter als Stadtamtsdirektor nachfolgen wird. Katrin Giritzhofer setzte sich dabei gegen zehn Mitbewerber durch und startete mit 1. Juli in die Einarbeitungsphase.

„Es macht Spaß, wenn man Teil dieser aufstrebenden Stadt sein kann. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und werde mich mit vollem Einsatz für die Haager Bürger einbringen“, erklärte die Vertragsbedienstete, die zuvor die Nachmittagsbetreuung mit drei Gruppen leitete und in den Abteilungen Kulturamt und Volkshochschule sowie bei der Koordination der Teststraßen und Impfstraßen tätig war.

Mit Beschluss des Gemeinderates in der letzten Gemeinderatssitzung ist Giritzhofer nun offiziell seit März neue Stadtamtsdirektorin. „Sie ist eine würdige Nachfolgerin unserer Stadtamtsdirektoren Gottfried Schwaiger und Rudolf Mitter, der am 28. Februar offiziell seinen letzten Arbeitstag hatte“, ist Bürgermeister Lukas Michlmayr voll des Lobes. „Ich freue mich, dass mit Katrin Giritzhofer zum ersten Mal in der Geschichte unserer Gemeinde eine Frau der Stadtverwaltung mit all ihren Mitarbeitern vorsteht. In einem großen Bewerberfeld konnte sie mit ihrer Kompetenz, aber auch ihrer positiven Art und Weise und der Herangehensweise an Problemstellungen überzeugen“, erklärt der Stadtchef.

Michlmayr freut sich darauf, in den nächsten Jahren gemeinsam mit Giritzhofer „für unsere Gemeinde zu arbeiten, damit Haag weiterhin so lebenswert und ein Impulsgeber in unserer Region bleibt“.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden