„Kürbis-Action“ als Ferienprogramm am Bio-Hof Metz

Unter den Kindern aus Haag ist die „Kürbis-Action“, die von der Familie Metz vom Mostviertler Bio-Kürbishof Metz im Rahmen des Ferienprogramms alljährlich angeboten wird, schon allseits bekannt und beliebt. Bereits zum dritten Mal gab es das spannende Angebot, alles rund um die größte Beere der Welt zu erfahren, nun auch für die Kinder aus Strengberg.

Beim Singen des Kürbis-Liedes und beim Tastspiel ging es darum, den Kürbis mit allen Sinnen kennenzulernen und einen Einblick in die riesengroße Vielfalt an Kürbissen zu bekommen, die auf den Feldern rund um den Bio-Bauernhof wachsen und gedeihen. Selbstverständlich wurde auch wieder eine feine Kürbiscremesuppe zubereitet, denn selbstgemacht schmeckt natürlich immer am besten.

Bei der Kürbisernte und beim Kürbiswaschen legten die Kinder tüchtig und voll motiviert selbst Hand an. Sie waren erstaunt, wie viele Handgriffe nötig sind, bis der Kürbis für die Weiterverarbeitung oder Vermarktung bereit ist. Ihre unglaubliche Kreativität zeigten die begeisterten Kinder beim Schnitzen und Bemalen von zahllosen großen und kleinen Kürbissen.

