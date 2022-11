Verlobungsring tauchte wieder auf

Weil die Oberösterreicherin verständlicherweise sehr an dem Ring hängt, kehrte sie in der Vorwoche wieder in den Tierpark zurück. Diesmal mit einem Metalldetektor im Gepäck. Akribisch wurde das Areal beim Alpakagehege abgesucht, aber ohne Erfolg. Diese Suche entging auch Tierpark-Geschäftsführer Lukas Michlmayr nicht, der mit einer Tagungsgruppe eine Führung durch den Tierpark absolvierte. „Am Rückweg hat dann eine Tagungsteilnehmerin in der Nähe der Alpakas zufällig auf den Boden geschaut und da ist ihr etwas Glänzendes aufgefallen“, erinnert sich der Bürgermeister. Dabei handelte es sich um den gesuchten Ring, der zuvor niemandem aufgefallen war, obwohl er mitten am Weg lag.

Melanie Noel hatte in der Zwischenzeit enttäuscht schon wieder die Heimreise angetreten. Von Lukas Michlmayr über das unerwartete Happy End verständigt, fuhr sie aber gerne noch einmal nach Haag und stellte sich mit einem süßen Dankeschön ein.

