Zwei 38-jährige Saisonarbeiter aus der Ukraine und Rumänien hatten gemeinsam mit einem Firmenmitinhaber in einer 2,70 Meter tiefen, ungesicherten Künette Kanalrohr verlegt bzw. repariert. Gegen 11.00 Uhr gab plötzlich auf einer Länge von rund sechs Metern Erde auf einer Seite nach.

Die beiden Saisonarbeiter, die sich in der Grube befanden, wurden durch die Erdmassen vollständig begraben. Sie konnten nur mehr tot geborgen werden. Die Feuerwehren Haag, Haindorf und Pinnersdorf standen bis kurz vor 14.00 Uhr bei den Arbeiten im Einsatz, hieß es in der Aussendung am Abend.