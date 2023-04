Kunst im Schaufenster

Für die Jugendkulturausstellung „Ferne Tage“ stellt der Verein ent seine Vereinsräumlichkeiten zwei jungen Künstlerinnen zu Verfügung, um ihre Arbeiten präsentieren zu können. Drei Wochen lang bespielen Charlotte Fiedermutz und Kerstin Fürweger nun die Auslagen des Vereinslokals.

Beide Künstlerinnen sind im Mostviertel aufgewachsen und Schülerinnen der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz. In den Werken, die in der Ausstellung präsentiert werden – Malereien und ein Objekt – setzen sie sich mit Erlebnissen aus ihrer Kindheit auseinander.

Am vergangenen Freitag wurde die Ausstellung feierlich eröffnet. Die Eröffnungsworte für die von den beiden jungen Künstlerinnen selbst konzipierte Ausstellung wurden von der bildenden Künstlerin und Kuratorin Ursula Guttmann gesprochen. Die Werke der beiden jungen Mostviertlerinnen sind noch bis 5. Mai täglich von 8 bis 22 Uhr in den Schaufenstern zu sehen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.