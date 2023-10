Dabei warten beim Konzert im Haager Theaterkeller musikalische Gustostückerl von Austria 3, STS, Kurt Ostbahn und vielen anderen. Begleitet wird Oliver Roitinger von den Wiff‘en Phils (Wiff LaGrange am Klavier, Philipp Hackl an der Gitarre und Philipp Riedl am Schlagzeug).

Karten sind erhältlich unter 07434/44600 oder reservierung@theaterkeller.at .