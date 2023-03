Erste Zusatzvorstellung fixiert

Die Vorbereitungen für die Hauptproduktion „Ella, Ella“, die am 28. Juni Premiere feiert, laufen auf Hochtouren und der Kartenverkauf zeigt, dass sich die Besucher des Theatersommer Haag auf „das Griechenland am Haager Hauptplatz“ freuen. „Erfreulicherweise ist das Interesse so groß, dass es am Donnerstag, den 27. Juli, die erste Zusatzvorstellung geben wird“, berichtet HaagKultur-Geschäftsführer Gerhard Stubauer.

Intendant Christian Dolezal ist es ja bekanntlich gelungen, Ruth Brauer-Kvam als Regisseurin für das heurige Stück zu gewinnen. Brauer-Kvam ist seit Jahren erfolgreich als Regisseurin und Schauspielerin in Österreich unterwegs. Auf der Bühne werden – wie seit Jahren gewohnt – wieder die besten Komödianten des Landes stehen: unter anderem die aus der Fernsehserie „Vorstadtweiber“ bekannte Ines Honsel. Weiters unter anderem mit dabei sind Caroline Frank, Lisa-Lena Tritscher, Clemens Berndorff oder Florian Carove, der bereits zum dritten Mal in Haag spielen wird. „Mit ‚Ella, Ella!‘ werden wir das antike Griechenland nach Haag bringen. Diese Komödie frei nach Aristophanes‘ ‚Lysistrata‘, wird für Zauber und sehr beanspruchte Lachmuskeln sorgen“, sagt Intendant Christian Dolezal.

Karten für „Ella, Ella“ und die Veranstaltungen der Perlenreihe sind im Büro des Haager Theatersommers unter 07434/44600 bzw. per E-Mail (reservierung@theatersommer.at) erhältlich. Ebenso können Karten über die Homepage www.theatersommer.at bezogen werden.

Haager Perlenreihe

Sonntag, 2. Juli, 11Uhr: Maria Köstlinger & Juergen Maurer, „Liebe ist…“ (ein humorvoller Streifzug durch die Liebesliteratur)

Sonntag, 2. Juli, 20.15 Uhr: MMS Haag und Rocky & Friends, „Heroes“ (Konzert)

Sonntag, 9. Juli, 20.15 Uhr: Quetschwork Family, „Kratz’n wenn’s juckt“ (Konzert)

Mittwoch, 12. Juli, 20.15 Uhr: Centerfield – Best of 30 Jahre Rock Musik (Konzert)

Sonntag, 23. Juli, 20.15 Uhr: Christian Dolezal, „Herzensschlampereien“ (Kabarett)

Sonntag, 30. Juli, 20.15 Uhr: Katharina Straßer & Band, „Keine Angst – 50 Jahre Austropop“ (Konzert)

Donnerstag., 3. August, 20.15 Uhr: Herbert Pixner, „Tour 2023“ (Konzert) (ausverkauft)

Samstag, 5. August, 20.15 Uhr: Lukas Resetarits, „Über Leben“ (Kabarett)

