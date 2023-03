47-Jährige versuchte Bildungsdirektor zu erpressen

Insgesamt drei Briefe schickte eine 47-Jährige aus dem Westen des Bezirk Amstetten an den niederösterreichischen Bildungsdirektor. Darin drohte sie, den Mann in einem internationalen Schuldenregister mit einer Forderung von 700.000 Euro einzutragen und auch zu den Medien zu gehen. Alles nur, weil die Angeklagte nicht wollte, dass ihr Sohn eingeschult wird. Dieser wird von der 47-Jährigen zu Hause unterrichtet.

Vor Gericht zeigte sich die 47-jährige Mutter geständig. In einer schwierigen Zeit hatte die Familie es nicht geschafft einen Termin für eine der nötigen Prüfungen des Burschen zu bekommen. Deswegen bekamen sie eine Aufforderung von der Bildungsdirektion, dass ihr Sohn in eine Schule eingeschrieben werden muss. Die Angeklagte gab an, aus Verzweiflung Hilfe im Internet gesucht zu haben. Dort soll sie auf Muster für Drohschreiben gestoßen sein, die in Situationen wie ihrer helfen sollen.

Diese Schreiben sind Teil der sogenannten „Malta-Masche“. Dabei wird den Opfer damit gedroht, eine unglaublich hohe Geldforderung bei einem internationalen Inkasso-Unternehmen, meist in Malta, eintragen zu lassen. Diese Vorgehensweise wird oft von Reichsbürgern und Staatsverweigerern verwendet. Die Angeklagte bestritt jedoch jeglichen Kontakt zu solchen Gruppierungen. Sie gab an, dass ihr diese Verbindungen nicht bewusst gewesen waren. „Ich weiß, dass es eine Dummheit war“, so die 47-Jährige. Trotzdem wurde sie zu einer bedingten Haftstrafe von neun Monaten verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

