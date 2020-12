Über ein „äußerst konstruktives Verhältnis“ und lauter einstimmige Beschlüsse durfte sich Bürgermeister Manfred Schimpl bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres freuen.

Obwohl man bei den Ertragsanteilen ein Minus von guten acht Prozent zu verkraften hat und im nächsten Jahr insgesamt 476.000 Euro weniger zur Verfügung haben wird als im heurigen Jahr, hält man am Großprojekt Sportanlage wie geplant fest. „Das wird natürlich fortgeführt. Die Tribüne und die ganze Anlage wird fertiggestellt“, stellt der Ortschef klar.

Eine Einschränkung hat man beim Kooperationsprojekt mit der Nachbargemeinde Behamberg aber doch geplant: Die Fertigstellung der Außenanlagen und der Parkplätze wird erst im Jahr 2022 erfolgen. Welche Summe im nächsten Jahr in den Straßenbau fließen wird, wird man erst im Jänner oder Februar sagen können. „Dann werden wir genau wissen, wie viel wir investieren“, erklärt Schimpl. Beschlossen wurde auch der Beitrag der Gemeinde zur Errichtung einer neuen Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Stadt Haag.

Das Projekt, das in den nächsten Jahren absolute Priorität in der Gemeinde haben wird, ist die Errichtung eines dreigruppigen Kindergartens in Haidershofen. „Wir haben keinen Platz mehr. Auch in unserem Provisorium haben wir schon wieder 25 Kinder“, schildert der Bürgermeister. Die Notwendigkeit für einen zusätzlichen Kindergarten hat auch das Land NÖ schon bestätigt. Derzeit warte man bei der Widmung noch auf die Genehmigung des Landes. Baubeginn soll dann im Frühjahr 2021 sein. Im Kindergartenjahr 2022/23 soll der Betrieb aufgenommen werden.