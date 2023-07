Der junge Lenker war um Mitternacht mit seinem Pkw aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve von der L6248 abgekommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Er prallte gegen eine Betoneinfassung, der Wagen wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Niederösterreicher wurde tödlich verletzt.