Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am vergangenen Dienstag gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von Haidershofen. Ein stark alkoholisierter 32-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Scheibbs war mit seinem Pkw auf der B42 in Richtung Steyr unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet.

Trotz deutlicher Anhaltezeichen der Polizisten ignorierte der Mann die Polizeistreife und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Nebenstraße in Vestenthal, um sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. In einer der zahlreichen Kurven verlor er dann die Herrschaft über seinen Wagen und schlitterte rund 20 Meter tief in ein Bachbett, wo das Fahrzeug am Dach liegenblieb.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Haidershofen, Ernsthofen, Vestenthal und Wachtberg mussten dem eingeklemmten Lenker helfen, sein Fahrzeug zu verlassen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert. Ein Einsatz der hydraulischen Rettungsgeräte war bei diesem Einsatz nicht notwendig.