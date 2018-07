Die Bagger sind in Haidershofen aufgefahren. Der Grund: Die Ortsdurchfahrt, eine Landesstraße, wird saniert und verbreitert. Die Gemeinde lässt in diesem Zuge auch zusätzliche Parkplätze errichten, eine Kapelle wurde in der Vorwoche versetzt ( die NÖN berichtete, siehe hier und unten) und auch die Friedhofsmauer wird saniert, „damit alles ein schönes Bild ergibt“, wie Bürgermeister Manfred Schimpl betont.

Auf Anordnung von Bürgermeister Manfred Schimpl wurde die defekte Eternitleitung ausgetauscht. | Hummer

Womit der Ortschef jedoch nicht gerechnet hat, sind rund 80.000 Euro an zusätzlichen Kosten, die durch ein Problem mit der Wasserleitung aufgetaucht sind. „Im Zuge der Grabungsarbeiten ist man auf alte Eternitleitungen gestoßen. Wir haben bemerkt, dass sie nicht mehr dicht und auch die Schieber sehr desolat sind. Durch die Rüttelarbeiten an der Straße könnte es zu weiteren Schäden und damit zu Versorgungsengpässen kommen“, ordnete der Ortschef deshalb den Austausch der alten Rohre an.

„Es war Gefahr in Verzug. Ich habe den Gemeindevorstand und alle Fraktionen von der Dringlichkeit in Kenntnis gesetzt. Der Beschluss dazu wird in der nächsten Gemeinderatssitzung nachgeholt“, informiert Schimpl.

Auf einer Länge von rund 500 Metern werden zudem alle Hausanschlüsse erneuert, weiters wird im Leitungsnetz ein Ringschluss vollzogen. „Dadurch wird die Trinkwasserversorgung auf sichere Beine gestellt“, betont der Bürgermeister.