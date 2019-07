Das Trio im Alter von 14 bis 16 hatte auch eine Kapelle mit Graffiti versehen. Die Burschen waren Polizeiangaben vom Freitag zufolge geständig. Sie wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtete von teils schweren Sachbeschädigungen in den Gemeindegebieten von Haidershofen und Behamberg im Bezirk Amstetten. Die den einheimischen Jugendlichen zur Last gelegten Taten wurden im Zeitraum vom 22. März bis zu Pfingsten am 9. Juni verübt.