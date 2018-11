Der Erlabach ist eigentlich ein kleines Rinnsal, nach Starkregenfällen wird er aber zum reißenden Fluss, in Hochwasserzeiten ist er besonders gefürchtet und sorgt regelmäßig für Überflutungen.

„Einige Häuser, vor allem in Vestenthal und Samendorf sind immer wieder stark betroffen. Deshalb planen wir auch einen Hochwasserschutz in diesem Bereich“, informiert Bürgermeister Manfred Schimpl.

Innerhalb kürzester Zeit sieben Dämme gebaut

Derzeit ist der kleine Bach allerdings kaum wiederzuerkennen. Auf einer Länge von rund einem Kilometer zwischen Vestenthal und Samendorf ist er aufgestaut. Biber haben im Spätsommer das Naturparadies für sich entdeckt und damit begonnen ihre Dämme zu bauen.

„Mittlerweile sind es sechs bis sieben Dämme, die die Tiere innerhalb kürzester Zeit errichtet haben“, berichtet der Ortschef, der die Entwicklungen besorgt beobachtet.

„Als Bürgermeister bin ich gefordert, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Durch die Biberdämme ist diese nicht gegeben.“Ortschef Manfred Schimpl

„Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ist es natürlich schön, dass hier die Natur noch in Ordnung ist und man die Rückkehr der geschützten Tiere beobachten kann. Andererseits bin ich als Bürgermeister der Gemeinde Haidershofen gefordert, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Und die ist durch die Biberdämme derzeit nicht gegeben“, betont Schimpl im NÖN-Gespräch ausdrücklich. „Wir haben Gefahr in Verzug, denn bei den nächsten starken Niederschlägen ist eine Gefährdung von Liegenschaften im Bereich des Ortsteiles Samendorf möglich.“

