Bürgermeister auf Grilltour durchs Gemeindegebiet

Unter dem Motto „Grill on Tour“ startete die ÖVP Haidershofen, wie bereits auch im letzten Jahr, eine Grilltour durch das Gemeindegebiet. Bürgermeister Michael Strasser grillte an drei Terminen für die Haidershofnerinnen und Haidershofner. Der erste Halt der Tour fand bereits im Juli in Vestenthal beim Spielplatz statt und war ein voller Erfolg. Auch bei den beiden Folgeterminen in Hainbuch und abschließend in Sträußl konnte der Ortschef zahlreiche Gäste begrüßen.

„Die Grilltour war genau das, was wir wollten - gemütlich, unterhaltsam und verbindend. Die Abende waren geprägt von vielen netten Gesprächen. In unserer Gemeinde gibt es kaum noch Grätzlfeste und dem wollen wir entgegenwirken. Danke an alle Helferinnen und Helfer für die Unterstützung“, freut sich Bürgermeister Strasser über die gelungenen Veranstaltungen. Der krönende Abschluss fand am Freitag in Sträußl bei der Familie Hofstätter „Klein Stöllner“ statt. „Danke an Josef Hofstätter für die Gastfreundschaft. Wir alle konnten den gemütlichen Abend genießen und bei Most und Bier ist auch die eine oder andere Idee für kommende Projekte in der Gemeinde entstanden, die wir jetzt umsetzen können."