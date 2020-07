Was relativ unspektakulär klingt, war doch zum Schulschluss 2020 eine Premiere an der Musikschule Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen. Das erste Mal durfte Musikschuldirektor Dietmar Winkler Zeugnisse anstatt der bisher gewohnten Schulnachrichten an die fleißigen Musikschüler austeilen.

Dies wurde durch die Verleihung des Öffentlichkeitsrechts ermöglicht, das man seit knapp zwei Jahren innehat. Es wird nur an Schulen verliehen, die ein qualifiziertes Lehrpersonal und entsprechend gute räumliche Strukturen vorweisen können. Dieses Qualitätssiegel wird vom Bundesministerium für Bildung vergeben.

„Besondere Vorteile bringen die Zeugnisse vor allem für jene, die eine Pflichtschule oder höhere Schule mit Musikschwerpunkt besuchen. Sie können sich bei Vorliegen der Voraussetzungen den Instrumentalunterricht der Musikschule anrechnen lassen“, erklärt Winkler.