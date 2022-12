Eine Folge der Teuerungen: Nahversorger muss Öffnungszeiten ändern

Die allgemeine Teuerung zwingt Daniela Lindorfer und Jennifer Gruber vom Nah und Frisch-Markt in Vestenthal zum Handeln. Neben der Anpassung der Preise in den nächsten Monaten ist auch eine neue Regelung bei den Öffnungszeiten ab Jänner 2023 notwendig. „Die persönliche und individuelle Beratung ist uns wichtig und gleichzeitig müssen wir in Zeiten wie diesen auch unsere Effizienz steigern. Daher haben wir uns entschlossen, die Sommer-Öffnungszeiten auch im Winter zu übernehmen und somit zu den alten Öffnungszeiten zurückzukehren“, erklären die beiden. Der Nahversorger ist nun von Montag bis Freitag nicht mehr durchgehend von 7 bis 18 Uhr geöffnet, sondern schließt von 13 bis 15 Uhr seine Pforten.

Bürgermeister Michael Strasser kann den Schritt der beiden Damen verstehen und richtet einen Appell an die Haidershofner Bürger: „Wir müssen in diesen Zeiten noch enger zusammenrücken und daher habe ich eine Bitte: Unterstützen wir unsere Nahversorger in dieser schwierigen Zeit und kaufen bei ihnen ein!“

