Felizitas Steiners zweiter Film: „Das Thema ist immer noch aktuell“

Ende Jänner feierte der zweite Kurzfilm von Regisseurin Felizitas Steiner seine Online-Premiere. Der Film mit dem Namen „Lockdown – Unsichtbarer Gegner“ ist auf dem Youtube-Channel „Retcon Films“ zu sehen. Der 20-minütige Film geht auf das Problem der gestiegenen häuslichen Gewalt während des Corona-Lockdowns ein und handelt von einem jungen Paar, das hart von den Entscheidungen der Regierung während der Corona-Pandemie getroffen wird: Marc verliert seinen Job und lässt seine Depression an Juliette aus.

Gedreht wurde der Film im September 2022 im südfranzösischen Dorf Alet-les-Bains, fertiggestellt wurde er im Jänner. Die Originalsprache ist Französisch, der Film wird aber mit deutschen und englischen Untertiteln gezeigt. Hinter der Produktion des Kurzfilms steckt ein junges Team aus Österreich, das mit einem Budget von nur 2.000 Euro ein anspruchsvolles, qualitativ hochwertiges Werk geschaffen hat. Unter dem Namen „Retcon Films“ haben Dominik Schnaitl, Tanja Jauk, Michael Taferner und Felizitas Steiner den dramatischen Kurzfilm autoproduziert. In den Hauptrollen zu sehen sind Olivier Robion als „Marc“ und Francesca Michaud als „Juliette“. Beide Schauspieler haben bereits Erfahrung vor der Kamera.

Regisseurin Felizitas Steiner (links) mit den Hauptdarstellern Olivier Robion und Francesca Michaud bei den Dreharbeiten zum Kurzfilm „Lockdown – Unsichtbarer Gegner“. Foto: Foto privat

Der Kurzfilm ist angelehnt an ein Werk, das Felizitas Steiner im Rahmen ihres Studiums an der Pariser Sorbonne während der Covid-Pandemie mit dem Smartphone drehte und den Publikumspreis im „Paris Lift Off Film Festival“ sowie einen Finalplatz bei den „Prag International Film Awards“ gewann. „Das Thema ist bei den Festivals gut angekommen und immer noch aktuell. Deshalb wollten wir den Film noch einmal professioneller umsetzen und auch mit professionellen Schauspielern, denn wegen des Lockdowns musste ich ja damals selbst im Film spielen“, erklärt Steiner den Grund für das Remake, wofür sie auch das Drehbuch umschrieb. Nichts geändert wurde an den Schauplätzen. Dafür kehrte Steiner, die mittlerweile Journalistin in Kärnten ist, für die Dreharbeiten wieder nach Frankreich zurück. „Es war einfacher, weil man die Drehorte schon kennt und keine neuen suchen muss“, betont die 26-Jährige, die bereits wieder dabei ist, den nächsten Kurzfilm zu planen.

