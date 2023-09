Feuerwehrfest im Zeichen der Generationen

Alle Jahre wieder findet das Trachtenfest der Freiwilligen Feuerwehr in Dorf an der Enns statt. Erstmals ging am Samstag gleichzeitig auch der Bezirkswandertag der NÖ Senioren mit Start und Ziel im Feuerwehrzelt über die Bühne. Mehr als 400 Senioren konnten Seniorenbundobmann Rudolf Menzl und Kommandant Harald Ratzberger begrüßen. Neben einer kurzen gab es auch eine lange Wanderstrecke, die die Senioren durch die Mostviertler Landschaft in Haidershofen führte. Bei der Familie Niedermayr gab es eine Labstelle und die Gäste konnten sich stärken.

Bürgermeister Michael Strasser, Bezirksobmann Johann Brandstetter, Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Landesgeschäftsführer-Stellvertreter Johann Sommer und Obmann Rudolf Menzl mit der Ortsgruppe Haidershofen. Foto: FF Haidershofen

Auch Jungbürgermeister Michael Strasser nahm an der Wanderung teil. „Es ist sehr schön, wenn so viele Seniorinnen und Senioren bereits in der Früh starten und die Wanderung genießen. Gemeinsam haben wir den Tag im Festzelt ausklingen lassen“, freute sich Strasser über den Besuch. Neben Bezirksobmann Johann Brandstetter waren auch Landtagsabgeordneter Anton Kasser und Landesgeschäftsführer-Stellvertreter Johann Sommer unter den Ehrengästen.

Bei der RAL 3000 Party am Samstagabend war dann die Jugend dran. Rund 500 Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden. Beim Frühschoppen am Sonntagvormittag überreichte Raika-Direktor Ernst Mayer dem Kommandanten der FF Haidershofen, Harald Ratzberger, einen Scheck über 1.500 Euro für eine neue Einsatzkleidung. „Danke für die großzügige Spende. Die Raika Haidershofen ist ein wichtiger Partner für die Vereine und die Feuerwehren in der Region“, bedankten sich Harald Ratzberger und Bürgermeister Strasser.