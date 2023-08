Finanzielle Unterstützung für Volksschüler aus Vestenthal

Seit dem vergangenen Schuljahr fahren die Kinder der Volksschule Vesten-thal mit dem Postbus zur Nachmittagsbetreuung nach Haidershofen. „Leider haben wir in Vestenthal keine räumliche und personelle Möglichkeit, eine Nachmittagsbetreuung anzubieten. Gemeinsam mit den Eltern haben wir die Lösung des Transports zu Mittag nach Haidershofen erarbeitet“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser.

Die Kinder steigen daher nach Unterrichtsende an den angemeldeten Tagen in den Postbus in Vestenthal ein und fahren zur Nachmittagsbetreuung nach Haidershofen. Dort bekommen die Kinder ein Mittagessen und die Möglichkeit für eine Ganztagsbetreuung. „Wir sind sehr froh, dass die Eltern diese Möglichkeit in Anspruch nehmen“, betont der Ortschef.

Im kommenden Schuljahr sind bereits mehr Kinder für die Nachmittagsbetreuung aus der Volksschule Vestenthal angemeldet. „Es sind rund 20 Kinder. Das Problem ist jedoch, dass der Transport mit dem Postbus in der Schülerfreifahrt des Verkehrsverbundes nicht inkludiert ist. Das ist für uns nicht nachvollziehbar und leider kam es zu keiner gemeinsamen passenden Lösung mit dem Verkehrsbund“, bedauert Strasser.

Die Eltern müssen für ihre Kinder daher weiter ein TOP Jugendticket um 79 Euro kaufen. „Da die Situation für uns nicht zufriedenstellend war, haben wir uns dazu entschieden, dass wir als Gemeinde die Kosten für dieses Ticket übernehmen“, informiert der Bürgermeister und bedankt sich auch bei der Mutter Karin Volpini de Maestri-Reithoffer für ihr Engagement, auf dieses Problem hinzuweisen und für die Erarbeitung der Lösung.