Neun Punkte standen bei der planmäßigen Sommersitzung des Haidershofner Gemeinderats am Montag der Vorwoche auf der Tagesordnung. Nach der Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung und des Prüfberichts folgte eine Diskussion zum geplanten Neubau des Fußballplatzes und den dafür notwendigen Grundstücksankauf von der Familie Hardegger.

Nach derzeitigem Stand ist ein Ankauf von rund 25.000 Quadratmetern durch die Gemeinden Behamberg und Haidershofen vorgesehen (die NÖN berichtete). Erst nach der Fertigstellung der Planung kann ein detaillierter Grundflächenbedarf festgesetzt werden. Der Gemeinderat fällte nun einen einstimmigen Grundsatzbeschluss zum Ankauf der nötigen Fläche.

Weiters bestimmte man als Planer des Großprojekts Baumeister Erwin Hackl. „Ich bin allen Fraktionen sehr dankbar. Dieser einstimmige Beschluss ist ein Zeichen dafür, dass wir alle an einem Strang ziehen. Es ist auch eine Wertschätzung für den ASV Behamberg-Haidershofen und seine hervorragende Arbeit“, dankte Bürgermeister Schimpl. Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde bestimmten den weiteren Verlauf der Sitzung.

Gebührenerhöhung wird wahrscheinlich

Wie berichtet, wurde im Zuge der Neugestaltung der Haidershofner Ortsdurchfahrt eine 50 Jahre alte, desolate Eternit-Wasserleitung entdeckt. Da Gefahr in Verzug war, ordnete Bürgermeister Manfred Schimpl den sofortigen Austausch der rund 600 Meter langen Leitung an. Der Gemeinderatsbeschluss wurde nun nachgeholt.

„Die dadurch entstandenen Mehrkosten machen eine Aufstockung des Darlehens in diesem Bereich erforderlich. Eine Gebührenerhöhung wird dadurch sehr wahrscheinlich nötig sein“, erklärte Schimpl. Aufgrund der sehr umfangreichen und teils sehr tiefen Grabungsarbeiten sei mit Setzungen des Untergrundes zu rechnen. Daher soll die Ortsdurchfahrt erst im Frühjahr 2019 vollständig abgefräst und neu asphaltiert werden.

Die Erweiterung der WVA Vestenthal-Würzberg steht weiters an. Dadurch will man künftig Druckschwankungen und Engpässe in der Versorgung des Ortsteiles Vestenthal verringern. Den Auftrag erhielt die Firma Porr.