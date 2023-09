Güterweg Heiras feierlich eröffnet

Rund 166.000 Euro wurden in die Sanierung des Güterwegs Heiras investiert. Jetzt wurde er feierlich eröffnet. „Ich freue mich sehr, dass wir den Güterweg nun endlich eröffnen konnten. Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es nicht selbstverständlich, ein so großes Projekt umsetzen zu können. Aber Güterwege sind die Lebensadern des ländlichen Raums. Ohne sie würde die Infrastruktur am Land nicht so gut sein, wie sie aktuell bei uns in der Gemeinde ist. Danke an das Land Niederösterreich und die Europäische Union für die Unterstützung, ohne diese Mittel wäre das Projekt nicht möglich gewesen und danke auch an Roswitha Hörtler, die als Obfrau der Güterweggemeinschaft eine wichtige Ansprechpartnerin für die Gemeinde war“, zeigt sich Bürgermeister Michael Strasser erfreut über die Eröffnung.

Neben dem Güterweg wurde auch ein Wegkreuz von Pater Georg eingeweiht. Das Kerschbaumer Kreuz wurde von der Familie Strauß aus Kronstorf verlegt und saniert. Ursprünglich gehörte das alte Kreuz zum Bauernhaus Straßmayr in Vestenthal 46. Es war in sehr schlechtem Zustand. Der Familie Strauß war es ein Anliegen, das Kreuz zu restaurieren. Mit der Neugestaltung wurde Anton Scharthmüller aus Dietach beauftragt. Es handelt sich dabei um ein ca. 290x130 cm großes Kreuz aus Eichenholz mit einem Kupferdach. „Wegkreuze sind Andachtsstätten, um in der freien Natur zu gedenken. Kapellen, Marterl und Wegkreuze prägen unser kulturelles Landschaftsbild. Ich bin sehr froh, dass sich die Familie Strauß um die Renovierung gekümmert hat und ich bin davon überzeugt, dass dieser Platz von vielen Menschen sehr gerne genutzt wird“, freut sich Bürgermeister Michael Strasser über die feierliche Segnung des Wegkreuzes im Zuge der Güterwegeröffnung.