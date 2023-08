Hannes Heigl ist Landessieger im Pflügen

Die besten Pflüger des Landes kamen am Sonntag beim Megaevent, dem Landespflügen, in Vestenthal zusammen und kämpften um den Sieg. Besonders stark vertreten war der Bezirk Haag mit seinen Pflügern. Nach einem schweißtreibenden Bewerb ging in der Kategorie Drehpflug Hannes Heigl als Sieger hervor. In der Kategorie Beetpflug ging der Sieg an David Windischhofer.

Bereits am Freitag wurde mit der „After-Stroh-Party“ der Auftakt des Megaevents gesetzt. Für Partystimmung sorgte DJ Feybl. Ein umfangreiches Programm von Maschinenausstellung bis Trachten-Modenschau erwartete die Gäste neben Pflügerparade und Wettbewerb am Sonntag. Der Frühschoppen wurde vom Musikverein Haidershofen gestaltet. Für Unterhaltung sorgten am Nachmittag noch die „Dreiviertel Musikanten“. Kulinarisch wurden die Gäste mit Kotelett und Hendl verwöhnt, ein besonderes Highlight waren die Enten-Burger. Durch das Programm führte die Bezirksleitung mit David Eglseer und Elisabeth Reißner sowie die Landesleitung mit Markus Höhlmüller und Anja Bauer.

Ein großer Dank ging auch an Johann Reitbauer, der die Trainingsfläche in Behamberg zur Verfügung stellte sowie die Möglichkeit bot, in den Hallen die Pflügergeräte zu reinigen und einzustellen.