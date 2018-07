Zahlreiche Schaulustige und Anrainer tummelten sich am Donnerstagvormittag an der Ortseinfahrt von Haidershofen, schließlich gab es ein nicht alltägliches Schauspiel zu verfolgen: eine Kapellenwanderung der anderen Art.

Die Ortsdurchfahrt – eine Landesstraße – wird in den nächsten Wochen einer Generalsanierung unterzogen. Auch eine Verbreiterung der Straße sowie die Schaffung von zusätzlichen Parkflächen stehen auf dem Plan. Einziges Hindernis stellte jedoch die Kapelle an der Ortseinfahrt dar, durch die die Sicht stark eingeschränkt gewesen wäre. Aus Sicherheitsgründen sollte das rund 120 Jahre alte Bauwerk weichen.

Neuer Standort bei der Neuen Mittelschule

„Natürlich wollen wir dieses Kleindenkmal der Pfarre erhalten“, betonte Bürgermeister Manfred Schimpl im Vorfeld und ordnete mit dem Gemeinderat die Versetzung der Kapelle an. Als neuer Standort für die Kapelle, die sich im Besitz der Pfarre befindet und vor allem für Bitt- und Fronleichnamsprozessionen genutzt wird, wurde ein etwa hundert Meter entfernter Platz beim Fußballplatz der Neuen Mittelschule auserkoren.

Bereits am Montag starteten die Vorbereitungsarbeiten für das aufwendige Verfahren. Unter der Leitung von Thomas Fastlabend wurden unter das Kapellen-Fundament Eisenträger eingezogen und ausbetoniert. Zudem wurde das Denkmal in ein Eisengerüst eingespreizt und so für den Transport befestigt. „Wir hoffen natürlich, dass die Kapelle keinen Schaden nimmt oder gar in sich zusammenfällt, denn der Untergrund besteht nur aus losem Konglomerat“, war die Anspannung bei allen Verantwortlichen rund um Fastl abend groß.

Konstruktion war rund 20 Tonnen schwer

Um 10 Uhr startete der Spezialkran der Firma Aigner in Kooperation mit der Firma Strabag die Versetzung der rund 20-Tonnen-Konstruktion. Nachdem der Untergrund mit Bagger und Werkzeug entfernt werden konnte, erhob sich das Kleindenkmal spektakulär in die Lüfte. Der Kran setzte die Kapelle auf die Plattform eines Lkws ab, der sie zum neuen Standort brachte, wo dasselbe Schauspiel noch einmal geboten wurde.

„Alles ist gut gegangen. Ich glaube, wir haben für die Kapelle einen würdigen Platz gefunden, wo sie weitere hundert Jahre überdauern kann“, freut sich Bürgermeister Schimpl und dankt allen fleißigen Helfern.

Der neue Kapellenplatz wird jetzt noch gepflastert. Durch die Sanierung der Ortsdurchfahrt kommt es in den kommenden Wochen immer wieder zu Durchfahrtssperren.