Kaum eine Minute Pause und Arbeiten bis tief in die Nacht hinein: Am Wochenende war die Landjugend Haidershofen gefordert, denn es galt, den Projektmarathon zu meistern. Am Freitag erhielten die Mitglieder die Aufgabenstellung von Bürgermeister Manfred Schimpl und Vizebürgermeisterin Monika Fürst. Der Auftrag lautete, innerhalb von 42 Stunden am Radweg neben der Erla in Vestenthal Süd einen gemütlichen Treffpunkt zu errichten. Die Idee dazu hatte Vizebürgermeisterin Monika Fürst. „Hier sind immer viele Familien mit Kindern vor Ort und nützen den Platz zur Naherholung. Daher hat es sich angeboten, hier einen Relax-Bereich zu errichten“, erklärt sie.

Aus Rohmaterial Möbel und mehr errichtet

Sofort nach Auftragserteilung machten sich 40 Landjugendmitglieder ans Werk. Aus einem Baumstamm entstand ein Radständer. Das Areal erhielt zudem einen schönen Holztisch, der auf Pflastersteinen angebracht wurde. Dazu einen Barfußweg mit Blumenschmuck und eine Relax-Liege. Dabei kam in erster Linie Holz-Rohmaterial zum Einsatz. Sowohl am Freitag als auch am Samstag liefen die Arbeiten bis nach 2 Uhr früh. „Es ist sehr gut gelaufen und wir sind pünktlich gerade noch vor Ablauf der Zeit am Sonntag fertig geworden“, konnte Landjugen-Leiterin Katharina Grünling zufrieden Bilanz ziehen.

Bürgermeister Manfred Schimpl zeigte sich vom Projekt, das den Titel „Mei liabstes Platzl“ trägt, begeistert. „Es ist schön, dass sich so viele engagieren und Zeit aufgebracht haben. Großes Kompliment!“