Landtagswahl: Mühlberghuber will wechseln

Seit 28. Oktober 2008 sitzt Edith Mühlberghuber für die FPÖ im Nationalrat. Seit Jänner 2020 ist die Haidershofnerin dort Obmannstellvertreterin im Ausschuss für Familie und Jugend. Nun sucht die 58-Jährige aber nach einer neuen Herausforderung und tritt deshalb bei der Landtagswahl hinter Udo Landbauer und Gottfried Waldhäusl als Nummer drei der FPÖ-Landesliste an.

Von langer Hand geplant gewesen sei der Wechsel in den Landtag nicht, betont Mühlberghuber. „Ich habe mich eher kurz entschlossen, aber es spricht doch sehr viel dafür“, erklärt die Bezirksparteiobfrau. „Die Familienpolitik, die ich im Bund schon mache, kann ich aufs Land umlegen“, will sie ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet einbringen. Dass die Freiheitlichen am 29. Jänner Zugewinne machen werden, davon ist Mühlberghuber überzeugt. „Udo Landbauer hat ja schon den Landeshauptmann-Anspruch gestellt. Das zeigt, dass wir von einem sehr guten Ergebnis ausgehen“, stellt sie klar.

Mühlberghuber ist bereits voll in den Wahlkampf gestartet und wirbt derzeit vor allem bei Christkindlmärkten und Nikolausveranstaltungen um Unterstützung. Und sie erntet offenbar großen Zuspruch. „So einen Zuspruch haben wir noch nie erlebt. Die Leute gehen auf uns zu und wollen sich ausreden“, fasst Mühlberghuber ihre Begegnungen zusammen. Vor allem die hohen Stromkosten, die sie sich nicht mehr leisten können, beschäftigen die Menschen. „Die Leute sind angefressen, aber es passiert nichts.“ Das möchte man ändern.

