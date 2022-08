Markt-Gärtnerei: Lebensmittel im Einklang mit der Natur

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Eine biozertifizierte Landwirtschaft mit Ziegen wurde schon bisher am Hof Humpl im Zauchatal/Sträussl geführt. Nun hat sich die nächste Generation ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie sie die Bewirtschaftung angemessen weiterführen könnte. „Uns spricht der Gedanke einer kleinen landwirtschaftlichen Struktur an und wir wollten etwas wirklich Sinnvolles und Nachhaltiges tun“, erzählt Romana Kronsteiner, die in Zusammenarbeit mit ihrem Mann Mario vor etwas mehr als einem Jahr begann, eine kleine Markt-Gärtnerei zu gründen, dabei aber einen völlig neuen – vielleicht sogar „alten“ – Weg zu beschreiten.

Eine Vielfaltsgärtnerei bedeutet, auf kleiner Fläche eine Art „solidarische Landwirtschaft“ zu führen – mit dem Hauptziel, aufgrund der Betriebsgröße und der speziellen Anbau- und Arbeitsweise eine begrenzte Anzahl von Familien wöchentlich mit frischen regionalen und saisonalen Gemüse-Kistl‘n“ zu versorgen. „Diese Familien unterstützen uns im Gegenzug mit ihrem Abo, ermöglichen uns sehr gute Planbarkeit – es gibt keinen Überschuss und Abfall – und sichern zudem auf direktem Weg die Existenz einer kleinbäuerlichen Struktur, wie sie eigentlich lange Zeit selbstverständlich war. Dieses Konzept ist ja keineswegs neu, war bis in die 1960er-Jahre weit verbreitet, als kleine bäuerliche Betriebe die umliegenden Familien mit Gemüse und Lebensmitteln versorgten. „Getrieben von unserer Idee haben wir also im März 2021 begonnen, auf einer Wiese am elterlichen Hof erste Beete anzulegen und Gemüse anzubauen, im Juni war die erste Ernte möglich. Mittlerweile wachsen auf 2.500 Quadratmetern eingezäunter Fläche in derzeit 56 Beeten mehr als 50 verschiedene Kulturen, sie bieten eine tolle Vielfalt an Abwechslung und Geschmack“, zeigt sich Romana hocherfreut.

Keine Ausbeutung des Bodens

Der Boden gilt Familie Kronsteiner als wertvollstes Gut. Es wird nichts umgegraben, die Wurzeln verbleiben im Boden, der von Kleingetier und Mikroorganismen optimal aufbereitet wird, nur zwei bis drei Zentimeter werden oberflächlich gefräst, Mulchen ist wichtig. Schädlingsbekämpfung übernehmen die Nützlinge! Diese Art von regenerativer Landwirtschaft wird nur in Handarbeit erledigt, Romana und Mario genießen das Arbeiten in und mit der Natur. „Der Gedanke, unsere Kunden mit hochwertigen, gesunden und regionalen Lebensmitteln versorgen zu können, begeistert und motiviert uns ungemein“, schwärmt die überzeugte Bio-Bäuerin. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Prinzip des „Market Gardenings“. Romana meint: „Wenn Gemüse Gefühle hätte, dann wäre das nach diesem Prinzip Erzeugte sozusagen rundum glückliches Gemüse!“ Auf den Gebrauch von Maschinen wird weitestgehend, auf den Einsatz von Pestiziden oder künstlichen Düngemitteln vollständig verzichtet, die Kulturen sind somit völlig schadstofffrei, was nicht nur den Boden schont, sondern ihn durch die Wechselwirtschaft sogar von Jahr zu Jahr verbessert.

Nachdem wöchentlich die Kistl mit etwa sechs bis acht Gemüsesorten erst unmittelbar vor der Abholung am Donnerstag (14-18 Uhr) und Freitag (8.30-13 Uhr) geerntet werden, kann durch den regionalen Vertrieb sogar auf Verpackungsmaterial verzichtet werden. „Für mich ist es immens wichtig geworden, frische, geschmack- und qualitätsvolle Lebensmittel in der Region besorgen zu können“, schwärmt Kistl-Abonnentin Leopoldine Prinz. Es werden zwei Kistl größen angeboten, besonders gefragt sind übrigens Bio-Knoblauch oder auch Fisolen, Melanzani, Stangensellerie und Wassermelonen. Das wöchentlich abzuholende Kistl garantiert den Kunden regelmäßige Versorgung mit frischem Wurzel-, Kohl-, Frucht- und Wintergemüse beinahe das ganze Jahr hindurch, es gibt aber kein Lagergemüse. Schon an Dienstagen erfolgt eine erste Information über den vorgegebenen Kistl-Inhalt, zudem gibt es beim Abholen auch noch spezielle Rezepttipps vor Ort.

