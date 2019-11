Dass Rudolf Graf nach 30 Jahren im Gemeinderat – davon 20 Jahre als Vizebürgermeister – einen Schlussstrich unter seine politische Laufbahn setzt, war seit Längerem bekannt. „Mein Plan war, dass ich in Pension gehe und gleichzeitig auch meine politischen Ämter abgebe“, erklärt Graf. Durch das freie Spiel der Kräfte im Nationalrat ergaben sich für den Landwirt aber Änderungen und er zog seinen Pensionsantrag wieder zurück.

privat Rudolf Graf schied mit Ende Oktober aus der Politik aus.

An seinem Vorhaben, aus der Politik auszuscheiden, änderte er aber nichts mehr. „Das war schon alles lange geplant und deshalb habe ich keinen Rückzieher mehr gemacht. Den Wahlkampf machen jetzt die Jungen alleine. Die sind voll motiviert. Da passe ich nicht mehr dazu“, betont der 61-Jährige.

Somit musste nach Grafs Ausscheiden am 31. Oktober binnen 14 Tagen ein neuer Vizebürgermeister gewählt werden. Dies passierte in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag. „Mit Rudolf Menzl wurde der bisherige Stellvertreter von Rudolf Graf und mir einstimmig gewählt“, verkündet Bürgermeister Manfred Schimpl das Wahlergebnis.

Menzl als Vize nur eine Interimslösung

Eine Lösung für die Zukunft ist die Wahl des pensionierten Fleischers, der bis März noch als Bundesinnungsmeister und seit 1995 als Gemeinderat tätig ist, aber nicht. „Ich bin 64 und man soll Jüngere ranlassen. Ich mache das nur bis zur Wahl“, stellt Menzl klar, dass er als Vizebürgermeister nur eine Interimslösung ist und nach der Wahl aus dem Gemeinderat ausscheiden wird. Damit ist er in guter Gesellschaft, denn insgesamt werden sieben ÖVP-Gemeinderäte aus Altersgründen im Jänner nicht mehr kandidieren.

Den frei gewordenen Platz im Gemeinderat nimmt nun Friedrich Stöffelbauer ein. Der 47-jährige Landwirt übernimmt auch die Obmannschaft im Bauernbund.