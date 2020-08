Die Gemeinde Haidershofen wächst stetig und konnte in den vergangenen Jahren mit einer positiven Bevölkerungsentwicklung aufwarten. Die steigende Anzahl an Kindern macht aber auch Anpassungen bei der Infrastruktur notwendig. So wurde vom Land NÖ bereits genehmigt, im Frühjahr des nächsten Jahres einen neuen dreigruppigen Kindergarten zu errichten.

Aber auch im Schulbereich gibt es Handlungsbedarf, denn ab dem Schuljahr 2021/22 werden in der Volksschulgemeinde anstatt der bisherigen zwei gleich drei erste Klassen notwendig sein. Dafür ist man mit dem Zubau bei der Volksschule in Haidershofen, der mit Schulbeginn in einem Monat in Betrieb genommen wird, schon jetzt gerüstet. Insgesamt 1,6 Millionen Euro steckte die Gemeinde in den Zubau und die Sanierung des 130 Jahre alten Gebäudes. „Das ist ein Quantensprung für die Kinder“, freut sich Bürgermeister Manfred Schimpl über das neue Schmuckkästchen, bei dem die Arbeiten trotz Corona voll im Zeitplan liegen. „Wir bringen alles zeitgerecht fertig. Die Firmen haben sich wirklich sehr bemüht“, spart der Ortschef nicht mit Lob.

Drei neue Klassenräume wurden neu gebaut

Begonnen wurde mit den Arbeiten im Sommer des Vorjahres. Drei neue Klassenräume, ein zusätzliches Stiegenhaus samt neuer Aula sind ebenso entstanden wie eine vergrößerte Garderobe und ein neues Lehrerzimmer. Außerdem wurde die 110 Quadratmeter große Schulwartwohnung in die Schulräumlichkeiten integriert und zu einem Werkraum umgestaltet. Auch der Außenbereich wird noch angelegt und mit Spielgeräten und einer Gartenhütte ausgerüstet. „Die Außengestaltung wird grandios“, ist auch Vizebürgermeisterin Monika Fürst überglücklich über die Neugestaltung der Volksschule.

Groß ist die Freude aber nicht nur bei den Gemeindeverantwortlichen, sondern auch beim Lehrpersonal und der neuen, provisorischen Leiterin Michaela Windhager. „Es ist für uns eine Freude, wenn wir die modernen und freundlichen Räume in Betrieb nehmen und mit Leben erfüllen können“, fiebert die Direktorin bereits dem Schulanfang entgegen. Besonders lobt sie die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Das war ein großes Miteinander. Wir waren von Anfang an in den Umbau involviert und haben unsere Wünsche immer einbringen dürfen“, betont Windhager, die bereits seit 1999 als Volksschullehrerin in der Gemeinde tätig ist.