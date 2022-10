Schimpl legt Amt zurück: „Fad wird mir ganz bestimmt nicht“

NÖN: Nach 20 Jahren treten Sie mit 31. Oktober als Bürgermeister zurück. Verspüren Sie nach so langer Zeit doch etwas Wehmut?

Manfred Schimpl: Nein, es gibt eigentlich keine Wehmut, weil ich ja fast 20 Jahre Bürgermeister war, über 32 Jahre Gemeinderat, ein Leben lang gearbeitet habe und ich jetzt gerne Zeit habe für meine Enkelkinder. Das Wichtigste ist, dass es in Zeiten wie diesen einen kompetenten Nachfolger gibt, der das übernimmt. Es gibt ja nichts Besseres als den Zeitpunkt, wenn man sagen kann, der will jetzt und ich möchte jetzt.

War immer geplant, dass Sie in die Politik gehen werden und das für drei Jahrzehnte?

Schimpl: Nein, ich war zwar viele Jahre Gewerkschaftsfunktionär und damit auch politisch zugeordnet, aber in die Gemeindepolitik bin ich nur durch einen tragischen Fall gekommen. Eigentlich hätte ich schon einen Arbeitsplatz und eine Wohnung in Vorarlberg gehabt, aber dann ist mein Vater mit 53 Jahren gestorben. Ich habe deshalb meine Frau überzeugt, dass wir nicht in ihre Heimat nach Bludesch ziehen, sondern mein Elternhaus übernehmen, damit jemand bei der Mutter ist. Am 17. Dezember 1989 ist dann ein Gemeinderat aus meinem Ortsteil zu mir gekommen, weil er einen Gemeinderat aus Hainbuch brauchte. Drei Monate später im März waren die Gemeinderatswahlen und im April war ich schon Gemeinderat. 2001 ist dann die Bitte an mich herangetragen worden, ich möge Nachfolger von Johann Pferzinger als Bürgermeister werden.

Ein Angebot, das auch berufliche Veränderungen zur Folge hatte?

Schimpl: Ja. Ich habe damals den Beamten beim Bundesheer aufgegeben, weil ich Johann Pferzinger nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Gemeindebediensteter nachgefolgt bin. Es ist ja schon ein massiver Vorteil, wenn man als Bürgermeister bei der Gemeinde arbeitet, weil man rund um die Uhr im Geschehen ist. Das ist schon etwas ganz Anderes, als wenn man nur hie und da mal herkommt.

Hat sich diese Kombination so bewährt, dass sie deshalb auch bei Ihrem Nachfolger beibehalten wird?

Schimpl: Im Nachhinein gesehen war es sicher gut so. Wir haben einige Dinge umgesetzt, mit denen wir der Zeit voraus waren. 2003 und 2005 haben wir etwa in der Gemeinde schon in allen öffentlichen Gebäuden Fernwärme installiert. Wir haben große Photovoltaik-anlagen montiert, sodass wir 2013 die photovoltaikreichste Gemeinde Niederösterreichs waren und wir haben die LED-Umstellung schon vor Jahren gemacht.

Was waren die größten Herausforderungen in Ihrer Amtszeit als Bürgermeister und wofür sind Sie besonders dankbar?

Schimpl: Ich muss fairerweise sagen, dass ich in einer Zeit Bürgermeister gewesen bin, in der manches ein bisschen leichter war als heute. Das Leben war in den letzten 20 Jahren wesentlich planbarer als jetzt. Wenn man heute Projekte startet, kann dir niemand sagen, was in drei Monaten sein wird. Das Schöne war auch, dass immer, wenn wir Projekte hatten, die Unterstützung des Landes da war. Der neue Sportplatz, die Feuerwehrhäuser oder das Kommunalzentrum in Vesten-thal wären ohne Hilfe des Landes nicht umsetzbar gewesen.

Worauf sind Sie am meisten stolz?

Schimpl: Dass wir in der Gemeinde Haidershofen fast immer ein sehr konstruktives Verhältnis unter den Parteien hatten. Jedes Projekt, das wir in den letzten Jahren beschlossen haben, war immer einstimmig und das ist nicht selbstverständlich.

Was war die größte Enttäuschung? Gab es etwas, das Sie nicht so umsetzen konnten, wie Sie wollten?

Schimpl: Es soll nicht überheblich klingen, aber es hat nicht wirklich eine große Enttäuschung gegeben. Es war natürlich manches aufwendiger, als es sich am Anfang gezeigt hat. Aber in Summe muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer in allen Bereichen Unterstützung bekommen. Danke dafür, denn der Bürgermeister kann nicht alles alleine machen.

Kritik mussten Sie in den letzten Jahren aber doch manchmal einstecken. Stichwort Apotheke und fehlender Hausarzt.

Schimpl: Das stimmt. Dass wir eine Apotheke installieren, wurde anfangs massiv kritisiert. In Corona-Zeiten hat sich dann aber gezeigt, dass das kein Nachteil ist, wenn dort Tests gemacht werden und die Versorgung der Bevölkerung vor Ort gewährleistet ist. Dazugekommen ist dann zum Glück noch, dass sich nach mehr als einjähriger Suche eine Ärztin gefunden hat. Jetzt haben wir eigentlich die ideale Situation für die Bürger, dass wir in einem Haus eine Ärztin und eine hochwertige Apotheke haben.

Eine Besonderheit ist die enge Zusammenarbeit mit Behamberg, die im Bezirk eigentlich einzigartig ist.

Schimpl: Wenn man sich ansieht, wie die Gemeinde Haidershofen flächenmäßig strukturiert ist, dann haben wir eine so enge Verzahnung mit Behamberg, dass Kooperationen schon immer Tradition waren. Wir haben die Volksschulgemeinde und Mittelschulgemeinde gemeinsam, ebenso das Standesamt und den Staatsbürgerschaftsverband sowie die Musikschule. Das hat sich aus der Struktur und der Nähe über Jahrzehnte ergeben und ist auch gescheit. Da muss man über den Dingen stehen und letztendlich das machen, was effizient ist und den Leuten am meisten hilft. Dem Bürger ist ja beispielsweise egal, zu welcher Gemeinde eine Schule gehört. Wichtig ist, dass die Versorgung nächstmöglich ist.

20 Jahre Bürgermeister sind ja eine lange Zeit. Was wird Ihnen in Zukunft abgehen, wenn es nicht mehr so viele Termine wahrzunehmen gilt?

Schimpl: Ich bemühe mich ja schon jetzt ein bisschen, dass ich später aufs Gemeindeamt komme und herkomme, wenn ich benötigt werde. Die viele Zeit, die ich jetzt haben werde, werde ich für die Familie verwenden. Ich habe mich aber auch schon bei Vereinen – vor allem beim Fußballverein – angeboten mitzuhelfen oder ich mache eine Opa-Lesung im Kindergarten. Da mache ich mir keine Sorgen, dass ich die Zeit nicht sinnvoll nutzen kann. Fad wird mir ganz bestimmt nicht.

Man wird Sie also weiterhin häufig in der Gemeinde sehen?

Schimpl: Ja, ich werde mich weiter in der Öffentlichkeit einbringen und nicht daheim einbunkern, wenn ich das so militärisch sagen darf.

Noch ein paar Worte zu Ihrem Nachfolger Michael Strasser, der mit 30 Jahren ja ein sehr junger Bürgermeister sein wird. Haben Sie einen Ratschlag für ihn parat? Was wünschen Sie ihm?

Schimpl: Ich bin ihm dankbar, dass er den Job macht, aber es ist eine nächste Generation. Er wird an manche Dinge logischerweise ganz anders herangehen, als ich das getan habe. Manches ist jetzt auch ganz anders als früher. Damals hast du ein Budget gemacht und hast für das nächste Jahr relativ klare Vorgaben gehabt. Jetzt kann kein Mensch hundertprozentig sagen, was in einem halben Jahr Sache ist. Deshalb ist die Aufgabe für neue Bürgermeister noch herausfordernder, als es zu meiner Zeit war. Meine Bitte wäre jedenfalls, dass die Unterstützung aus der Bevölkerung ihm gegenüber auch so sein wird wie bei mir. Du brauchst schon immer die Menschen hinter dir, die mittragen, was du machst.

