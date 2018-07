„Bremsversa gen. Ein Fall für die Polizei Haidershofen“, so lautet der Titel des Kriminalromans, den Schüler der Neuen Mittelschule Haidershofen geschrieben haben. Im Mittelpunkt der Handlung, die in Haidershofen spielt, stehen ein Motorrad und zwei mysteriöse Todesfälle, denen die Polizeibeamten auf den Grund gehen müssen.

Begonnen hat alles im Schuljahr 2016/17. Im Unterrichtsfach „Begabungsförderung Deutsch“ kamen dreizehn damalige Drittklässer mit ihrem Lehrer Peter Klimitsch auf die Idee, unter die Kriminalautoren zu gehen. „Der Herr Professor hat uns wählen lassen zwischen einer Autorenlesung, einem Blog über die NMS Haidershofen und einem Krimi. Das Thema Krimi hat uns im regulären Deutschunterricht schon sehr fasziniert, sodass wir uns fast einstimmig für dieses Thema entschieden haben“, erzählt Kathi König, eine der Autorinnen.

Gemeinsam wurden Handlung und Personen entwickelt, eine Schulstunde pro Woche – insgesamt 30 Treffen – wurde mit vereinten Kräften geschrieben und an der Geschichte gefeilt.

Roman wurde in Freizeit von Schülern finalisiert

Leider verging das Schuljahr allzuschnell und so waren zum Schulschluss lediglich drei Viertel des Krimis fertiggestellt. Die Schüler wollten ihr Projekt jedoch mit allen Mitteln finalisieren, weshalb sie in ihrer Freizeit an dem Roman weiterschrieben.

„Das Ergebnis entlohnt für die langen Mühen“, ist Peter Klimitsch stolz auf seine Schützlinge.

Am vorletzten Schultag ihrer Mittelschulzeit händigte der Lehrer die druckfrischen Exemplare des Krimis an die Jung-Autoren aus. „Es hat riesigen Spaß gemacht und man konnte seine kreative Ader unter Beweis stellen. Auch wenn wir Manches in der Freizeit geschrieben haben, so war dies doch eine willkommene Abwechslung zum Schulstress“, sagt Verena Burgholzer.

Und nach dem tränenreichen Abschied von der NMS Haidershofen bleibt der Krimi als Erinnerung an eine tolle Schulzeit.