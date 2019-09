Gölzner

Die Obmannschaft legte Manfred Schimpl in jüngere Hände, nämlich in die von Michael Strasser. Er wurde mit 100 Prozent zum neuen Parteiobmann der ÖVP Haidershofen gewählt. Bürgermeister bleibt Manfred Schimpl aber weiterhin: „Es ist aber an der Zeit, etwas kürzerzutreten“, erklärt er seinen Rückzug als Parteiobmann.