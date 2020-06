Einen Überraschungsbesuch stattete der ORF Niederösterreich am vergangenen Freitag dem Musikschulverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen ab. Musikschuldirektor Dietmar Winkler wurde knapp 24 Stunden zuvor angerufen und gefragt, ob ein Filmteam vorbeikommen könne.

„Ich war etwas überrascht, sagte aber sofort zu. Unser Musikschulverband wurde mit vier weiteren Musikschulen vom ORF Niederösterreich für eine landesweite Kampagne ausgewählt, um die Bekanntheit der Bildungseinheit Musikschulen zu stärken. Ab dem 15. Juni werden diese Beiträge eine Woche lang im Radio und Fernsehen gesendet.“

Das Fernseh- und Radioteam war am Freitag über zwei Stunden vor Ort anwesend. Gefilmt wurden die Musikschule und ihre Räumlichkeiten sowie die Schüler und Schülerinnen beim Üben auf ihren Instrumenten. Zum Interview wurde auch der Obmann des Musikschulverbandes, Bürgermeister Karl Huber aus Ernsthofen, gebeten.

„Für alle war das natürlich ein einmaliges und spannendes Erlebnis. Besonders merkte man die Motivation der Schüler und Schülerinnen und wie sie sich angestrengt haben, beim Spielen der Musikstücke ihr bestes zu geben“, berichtet Dietmar Winkler. „Da in den vergangenen Wochen coronabedingt viele Auftritte und Konzerte abgesagt werden mussten, war dies für die Schüler eine kleine Entschädigung, dass sie jetzt vor den Vorhang geholt werden und sogar im Fernsehen zu sehen sein werden. Alle freuen sich schon drauf.“

Ausstrahlung am 15. Juni

Ab 15. Juni wird an jedem Tag ein Beitrag von einer der fünf Musikschulen auf Radio Niederösterreich heute, um 15 Uhr und in NÖ heute auf ORF 2/N um 19 Uhr gesendet. An welchem Tag die Musikschule Haidershofen gezeigt wird, ist allerdings nicht bekannt.