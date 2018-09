In der Gemeinde Haidershofen wird kräftig gebaut. Aber nicht nur im Ortsteil Hainbuch sprießen die Einfamilienhäuser, auch Vestenthal und Samendorf sollen künftig wachsen. „Wir haben entsprechende Baulandwidmungen im Entwicklungskonzept vorgesehen, insgesamt sind hier rund 20 Parzellen geplant“, informiert Bürgermeister Manfred Schimpl. Und diese gilt es, künftig auch an die örtliche Infrastruktur anzuschließen. Vor allem in der Wasserversorgung mussten wichtige Schritte gesetzt werden.

Leitung unter B42 und Erlabach geschossen

Die Wasserleitung, die vom Hochbehälter Würzberg aus das Ortsnetz speist, mündet in Vestenthal in ein Rohr, das lediglich einen Durchmesser von 80 Zentimetern aufweist. „Es hat sich gezeigt, dass es durch dieses Nadelöhr immer wieder zu Druckschwankungen kam, vor allem, wenn vom Hydranten Wasser entnommen wurde“, berichtet Schimpl.

Diesem Problem wurde nun ein Ende gesetzt, indem ein Bypass gelegt wurde. Mithilfe einer Spülbohrung wurde – unter die Bundesstraße und den Erlabach durch – ein 125-Zentimeter-Rohr bis zum Sportplatz eingebaut und anschließend mittels offener Grabung an die bestehende Leitung angeschlossen und ins Ortsnetz eingespeist. „Insgesamt ist der Bypass rund 420 Meter lang. Durch diese Maßnahme sind künftige Erweiterungen sowie die Wasserlieferungen nach Behamberg abgesichert“, betont Schimpl.

Die Gesamtkosten dieses Vorhabens belaufen sich auf rund 75.000 Euro.