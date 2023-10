Mit Lederhose und Dirndl in die Mittelschule

Schüler und Lehrer tauschten ihre Alltagskleidung gegen Dirndl und Lederhose, das gesamte Schulgebäude wurde im Oktoberfest-Style dekoriert, die Schulgänge wurden zum Infopoint von Mundartausdrücken, in den Pausen erklang zünftige Musik. Verschiedenste Programmpunkte, wie gemeinsames Breznbacken, ein Mundart-Memory, ein Schulwiesn-Parcours im Turnsaal, das Einstudieren eines Tanzes, Kräftemessen beim Tauziehen und so weiter ließen den Vormittag wie im Flug vergehen. Ein besonderes Highlight spielte sich vor dem Schulhaus ab – es gab jede Menge Spaß am Fotopoint und am Nagelstock.

Den Abschluss der Schulwiesn bildeten ein gemeinsames „Gsunga & Gspuit“ in der Aula sowie der Verzehr der selbst gebackenen Brezn im Schulhof. Schüler und Lehrer waren sich einig: Es gibt keinen besseren Herbstferien-Auftakt!