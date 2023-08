Scooter-Abstellplatz bei Bushaltestelle Hainbuch

Immer mehr Kinder nutzen Scooter, um zur Schule oder zum Schulbus zu kommen. So auch Emma und Minna Gaisbauer, die in Zukunft öfter mit dem Scooter zu ihren Bushaltestellen fahren möchten. In Hainbuch gab es bisher nur bei einer Bushaltestelle einen Scooter-Abstellplatz. Jetzt wurde auch einer bei der Bushaltestelle bei der Radstraße errichtet.

„Am Ende des Schuljahres haben mich zwei Schüler bei der Bushaltestelle bei der Radstraße angesprochen. Sie fahren täglich mit dem Scooter zur Bushaltestelle. Bis jetzt lagen die Scooter immer rund um das Buswartehäuschen und sie haben sich deshalb einen Scooter-Abstellplatz gewünscht. Gerne konnten wir diesen Wunsch erfüllen“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser.

Der Abstellplatz wurde speziell für Scooter errichtet. Beim Buswartehaus bei der Radstraße stehen nun sechs Stellplätze zur Verfügung. „Der Scooter ist für die Schülerinnen und Schüler praktisch, da er nicht schwer ist. Ein Radabstellplatz funktioniert bei den Scootern aber nicht. Daher haben wir nun diesen speziellen errichtet. Es ist schön, wenn sich die Schülerinnen und Schüler bereits am Schulweg sportlich betätigen, und das unterstützen wir gerne“, betont der Bürgermeister.