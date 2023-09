Handwerk Jugend nimmt „Mission Most“ in Angriff

Die „Mission Most" findet heuer zum 7. Mal statt. 22 Landjugendmitglieder aus dem gesamten Mostviertel nehmen teil. Besonders stark vertreten ist heuer die Landjugend Euratsfeld. Foto: Moststraße

D as Projekt „Mission Most“ startete heuer zum 7. Mal. Von Ennsbach über St. Georgen an der Leys und Randegg bis hin zu Euratsfeld – aus dem gesamten Mostviertel haben sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur diesjährigen „Mission Most“ angemeldet, um das Handwerk der Mostproduktion zu erlernen und den eigenen Most herzustellen.