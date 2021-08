Ein Hundediebstahl sorgt in St. Valentin seit Donnerstagvormittag für Aufregung. Um 10.30 Uhr wurde aus einem Garten in der Hauptstraße in Langenhart ein dunkler Chihuahua entwendet. Die Täter kannten dabei wenig Skrupel, denn die gesamte Familie war zum Tatzeitpunkt zu Hause. Der zehnjährige Sohn sah sogar, wie eine 25- bis 30-jährige Frau mit dunklen Haaren den Hund schnappte. „Mein Sohn hat die Dame angesprochen und gesagt, sie soll den Hund da lassen, doch vergebens“, erzählt Sandra Mair.

Sie ist überzeugt, dass es sich um eine gezielte Aktion gehandelt habe und die Täter – ein Pärchen, das einen weißen BMW mit Amstettner Kennzeichen fuhr – die Lage im Vorfeld genau ausgekundschaftet hatte. „Chihuahuas sind teure Hunde. Da kann man viel Geld dafür verlangen“, betont Mair, die sofort die Polizei einschaltete sowie Tierärzte und Tierrettung informierte. „Amy bellt jeden und alles an, was sich bewegt“, hoffte die Familie auf Hinweise aus der Bevölkerung, da ja auch die rechte weiß-schwarz gesprenkelte Pfote des Tieres auffällig ist.

Druck auf die Diebe offenbar zu groß

Sandra Mair ließ in der Folge nichts unversucht, um Amy wieder zu finden. Sie verteilte Flyer, veröffentlichte Fake-Inserate auf willhaben, um die Täter eventuell zu überführen und schaltete auch weltweit Züchter ein. „Das ist bis nach Frankreich gegangen. Leicht hätten sie es nicht gehabt, den Hund zu verkaufen“, betont Mair.

Und die Aktionen zeigten Wirkung und setzten die Diebe offenbar unter Druck. „Am Samstag hat man uns Amy zu Mittag wieder vor die Haustüre gesetzt“, freut sich Sandra Mair über ein Happy End. Ungeschoren davonkommen lassen will sie die Hundediebe aber nicht, denn durch die gewaltsame Entführung ist ihre Chihuahua-Dame nun sehr eingeschüchtert. „Ihre Lebensfreude ist weg. Irgendwas war da. Sie will auch nicht mehr alleine in den Garten“, will Mair, dass Amys Entführer zur Rechenschaft gezogen werden. Um keinen Verdacht auf sich zu ziehen, hatten die Diebe sogar Amys Fell gefärbt.