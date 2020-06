Kogler

Nach mehrmonatiger Zwangspause freute sich die Stadtkapelle Haag rund um Kapellmeister Ewald Huber auf den Auftritt am vergangenen Freitag. Sie beteiligte sich an der Initiative „So klingt NÖ“ und spielte ein rund einstündiges Konzert am Haager Hauptplatz. Foto: Kogler